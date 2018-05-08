المؤتمرنت -

قصف مواقع وتجمعات عسكرية في العمق السعودي

كثفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفها الصاروخي والمدفعي على مواقع وتجمعات للجيش السعودي في قطاع جيزان.



وأفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش واللجان قصفت بصواريخ الكاتيوشا مرابض مدفعية الجيش السعودي في حماية معسكر قزع ومعسكر أبو المض الغربي وعدداً من النقاط العسكرية السعودية في المصفق بجيزان محققةً إصابة مباشرة وألحقت خسائر فادحة.



وأضاف المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف تجمعات ورقابات عسكرية للجنود السعوديين ومرتزقتهم في عدد من المواقع بجبل جحفان وفي البيت الأبيض بالمبخرة الجنوبية محققةً إصابات مسددة.