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أخبار
المؤتمر نت - باشرت لجان ميدانيه مشتركة في محافظة الحديدة نزولها الميداني لضبط عملية بيع المشتقات النفطية للمواطنين ومنع اي عمليات بيع لاي مواد لا يكون مصدرها فرع شركة النفط بالمحافظة

اجراءات مشددة تتخذها شركة النفط بالحديدة لضبط السوق المحلية
الثلاثاء, 08-مايو-2018
المؤتمرنت -
اجراءات مشددة تتخذها شركة النفط بالحديدة لضبط السوق المحلية
باشرت لجان ميدانيه مشتركة في محافظة الحديدة نزولها الميداني لضبط عملية بيع المشتقات النفطية للمواطنين ومنع اي عمليات بيع لاي مواد لا يكون مصدرها فرع شركة النفط بالمحافظة.

وحذر فرع شركة النفط بمحافظة الحديدة اليوم من وجود كمية من المشتقات البترولية يتم تداولها في الاسواق المحلية لم تصرف من المنشأة النفط قد تلحق اضرار بسيارات ومعدات وٱليات المواطنين.

واوضح الفرع في مذكرة مرسله الى محافظ الحديدة اللواء حسن الهيج ان الفرع قد تلقى بلاغات عن وجود كمية من المشتقات البترولية مهربة وغير معروفة المصدر يتم تداولها في الاسواق المحلية قد تكون غير مطابقة للمواصفات.

واضاف فرع الحديدة ان شركة النفط نظرا لما يترتب على تداول تلك المواد المهربة من اضرار كبير على سيارات ومعدات المواطنين قامت بتكليف لجان ميدانية للرقابة على حركة القواطر البترولية للتأكد من مصدرها ومواصفاتها عبر النقاط الامنية في مداخل ومخارج المحافظة اضافة الى داخل المدينة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاة اي مخالفة.

ودعا فرع شركة النفط محافظ الحديدة الى التوجيه للجهات الامنية المختصة بالتعاون مع منذوبي ولجان الشركة المكلفين بالرقابة في النقاط الرئيسية (ك16 – باب الناقة – الشام) بالاضافة الى داخل المدينة وعلى الخطوط الرئيسية وتسهيل مهتمهم لما فيه المصلحة العامة.

وتسعى شركة النفط اليمنية الى استعادة نشاطها بإستعادة الدور والنشاط التسويقي من خلال توزيع المشتقات النفطية عبر شركة النفط اليمنية في محافظات الجمهورية وتوجيه منشئاتها بعدم تحميل أي كمية إلا عبر الشركة فقط.

واوضح مصدر في فرع النفط بالحديدة ان قيادة الفرع وعلى رأسهم الدكتور رامي حناب في استنفار ومتابعة مستمرة على تنفيذ حملة رقابية لضبط الاسواق المحلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة للتأكد من عدم وجود مواد مهربة غير مطابقة للمواصفات من أي مصادر أخرى خلاف الشركة.








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