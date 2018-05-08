المؤتمرنت -

قتلى من المرتزقة بهجوم في نجران وصد زحف بعسير

سقط العديد من مرتزقة الجيش السعودي بين قتيل وجريح بعمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في جبهات ماوراء الحدود.



وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش واللجان نفذوا هجوماً مباغتاً على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع، موقعين قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار، إلى سقوط قتلى وجرحى من الجيش السعودي خلال تدمير طقم عسكري بعبوة ناسفة في صحراء الأجاشر قبالة نجران. بالتزامن مع قصف مدفعي على مواقع عسكرية سعودية في صحراء البقع،



وأضاف المصدر انه تم كسر زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي على التباب السود قبالة منفذ علب بعسير، وتكبيد المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد. رغم شن طيرانه أكثر من 20 غارة على الموقع إضافة إلى قصف مروحيات الأباتشي المعادية.



في الأثناء، قصفت قوات الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب.