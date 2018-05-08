المؤتمرنت -

"الصليب الأحمر" تستنكر الغارات الأخيرة على أحياء مكتظة بالسكان

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن استنكارها للغارات الجوية الكثيفة التي تُشنّ على أحياء مكتظة بالسكان في العاصمة صنعاء منذ مطلع الأسبوع الحالي، وأودت بحياة الكثير من المدنيين.



وأوضحت اللجنة في بيان أن الغارات التي استهدفت المنطقة القريبة من مكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء أمس الإثنين تسببت في مقتل ما لا يقل عن خمسة مدنيين، بينهم طفل،و إصابة العشرات.



وبينت اللجنة أن انفجارات عنيفة هزت الليلة السابقة الأرجاء جوار العرضي، وهي منطقة أخرى مكتظة بالسكان في صنعاء تقع قرب المدينة القديمة التاريخية.



ولفت البيان إلى أن اللجنة الدولية سارعت لعلاج المصابين وأرسلت مجموعتين من مستلزمات جراحة الحرب تكفيان لعلاج 100 مصاب بجروح خطيرة، إلى المستشفى الجمهوري ومستشفى الثورة بصنعاء بعد وقت قصير من وقوع الانفجارات يوم الإثنين.



وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولية روبير مارديني، الذي يزور اليمن حالياً " من المحزن أن المدنيين في اليمن هم دائماً من يدفع الثمن الباهظ في هذا النزاع الذي لا تلوح له أي نهاية في الأفق".



وأضاف "سنواصل في اللجنة الدولية حث جميع أطراف النزاع على احترام قوانين الحرب واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية أرواح المدنيين".



وتابع مارديني "نحيي اليوم، 8 مايو ذكرى اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وإنها لمفارقة أن نحتفل بذكرى هذا اليوم في 2018 في اليمن، في الوقت الذي لا تحتل فيه القواعد المنظمة لسير الأعمال القتالية مكانة مناسبة في أولويات الأطراف المتحاربة".