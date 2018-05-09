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المؤتمر نت - عاود طيران العدوان السعودي استهداف منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية في مديريتي سحار والظاهر بمحافظة صعدة، كما شن 20 غارة على مديرية موزع بمحافظة تعز

العدوان السعودي يقصف تعز وصعدة بـ22 غارة
الأربعاء, 09-مايو-2018
المؤتمرنت -
العدوان السعودي يقصف تعز وصعدة بـ22 غارة
عاود طيران العدوان السعودي استهداف منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية في مديريتي سحار والظاهر بمحافظة صعدة، كما شن 20 غارة على مديرية موزع بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على سيارة مواطن في منطقة علاف بمديرية سحار.

وذكر المصدر أن الطيران المعادي دمر بغارة منزلاً ومحلاً تجارياً في منطقة لية بمديرية الظاهر.. لافتا إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديريتي منبه ورازح الحدوديتين.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 20 غارة على مناطق متفرقة بمديرية موزع في محافظة تعز.









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