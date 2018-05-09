المؤتمرنت -

26 غارة إجرامية لطيران العدوان على 3 محافظات

شن طيران العدوان السعودي 26 غارة إجرامية على محافظات صعدة وتعز ومأرب، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي عدة مناطق حدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن غارة على سيارة مواطن في منطقة علاف بمديرية سحار ، ودمر بغارة أخرى منزلاً ومحلاً تجارياً في منطقة لية بمديرية الظاهر .



وأشار المصدر إلى تعرض مناطق متفرقة من مديريتي منبه ورازح الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن 20 غارة على مديرية موزع بمحافظة تعز ، و أربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .