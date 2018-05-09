المؤتمرنت -

مصرع وإصابة العشرات من جنود العدو ومرتزقته

لقي العشرات من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في قصف مدفعي وصاروخي وعمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعات الماضية.



وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل هاجموا مواقع مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع بنجران ما أدى الى مصرع وإصابة عدد منهم .



وفي الصحراء نفسها قصفت المدفعية مواقع وتجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم بعدد من القذائف , وتم تدمير طقم عسكري في صحراء الأجاشر.



وأشار المصدر الى أن قصفا صاروخيا ومدفعيا استهدف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في البيت الأبيض بالمبخرة الجنوبية بقطاع جيزان , ودكت المدفعية مرابض مدفعية جيش العدو في حماية معسكر قزع ومعسكر أبو المض الغربي.



وبالقطاع نفسه قصفت مدفعية الجيش تجمعات ورقابات للجنود السعوديين في عدد من المواقع بجبل جحفان واستهدفت عدداً من النقاط العسكرية السعودية في المصفق.



وذكر المصدر أن عدد من المرتزقة لقوا مصرعهم وجرح آخرون خلال كسر محاولة زحف مكثف لهم قبالة ‎منفذ علب بعسير ترافق مع تحليق مستمر للطيران الاستطلاعي والحربي الذي شن 22 غارة ،لافتا الى أنه تم استهداف المرتزقة أثناء الزحف بصلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية، و لقي مرتزقان مصرعهما بنيران الجيش واللجان في جبهة علب.



وأكد المصدر مصرع وإصابة 29 مرتزقا بينهم قيادات بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي في محافظة تعز ،حيث قتل 19 مرتزقا بينهم القياديين المرتزقين العنقي قائد كتيبة بما يسمى اللواء الأول عمالقة ,عمقي الحبهي قائد كتيبة الموت ،وأصيب عشرة مرتزقة بينهم القيادي المرتزق قائد السريه عبد الفتاح الاربد.



وفي جهة الساحل الغربي استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة ، وتم قنص ثلاثة منهم ،وأصيب القيادي المرتزق سميخ جراده المكنى "ابو عائشه" القائم بأعمال قائد ما يسمى لواء العمالقة حمدي شكري وكذا القيادي المرتزق منيف محمد علي قائد ما يسمى الكتيبة الأولى اللواء الثاني عمالقة في كمين نوعي في البرح.



فيما أكد مصدر محلي في عدن وصول أكثر من 30 جثة وعشرات الجرحى الى مستشفيات المحافظة من جبهة الساحل الغربي.