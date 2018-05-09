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تدمير آليتين للمرتزقة في الجوف

دمرت وحدة الهندسة بالجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم آليتين عسكريتين لمرتزقة العدو في محافظة الجوف.



وأكد مصدر عسكري تدمير آليتين عسكريتين ومصرعه طاقمهما في منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف.















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