المؤتمرنت -

إسقاط طائرتي إستطلاع وكسر زحف للمرتزقة بجيزان

تمكن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل اليوم من كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي وإسقاط طائرتي استطلاع لقوى العدوان بجيزان.



وأكد مصدر عسكري بجيزان مصرع وإصابة عشرات المرتزقة خلال كسر زحف لهم على موقع العمود شرق جحفان بجيزان.



وذكر المصدر أن دفاعات الجيش واللجان الشعبية أسقطت طائرتي إستطلاع لقوى العدوان خلال كسر الزحف على موقع العمود.



وأشار المصدر إلى تدمير دبابة إبرامز للجيش السعودي في موقع شرقان بصاروخ موجه ومصرع طاقمها.