المؤتمرنت -

شهيد وجريحان بانفجار قنبلة عنقودية في صعدة

استشهد طفل وأصيب رجل وامرأة اليوم بانفجار قنبلة عنقودية محرمة دولياً من مخلفات طيران العدوان السعودي في مديرية رازح بمحافظة صعدة.



وأفاد مصدر أمني بأن قنبلة عنقودية للعدوان انفجرت في مديرية رازح الحدودية، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة رجل وامرأة بجراح بالغة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن ثلاث غارات على أطراف مدينة صعدة، وغارتين على منطقتي الأزهور وبني معين بمديرية رازح، وغارة على منطقة بني معاذ بمديرية سحار.



وذكر المصدر أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق متفرقة بمديريات الظاهر وحيدان ورازح وشدا خلف أضرار بمزارع وممتلكات المواطنين.



هذا وتتسبب عشرات القنابل العنقودية التي يقصف بها العدوان السعودي المحافظات اليمنية منذ شن عدوانه الغاشم في الـ26 من مارس 2015، في استشهاد وإصابة المئات من المواطنين غالبيتهم أطفال ونساء.