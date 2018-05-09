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أخبار
طيران العدوان يعاود قصف صنعاء
الأربعاء, 09-مايو-2018
المؤتمرنت
-
طيران العدوان يعاود قصف صنعاء
عاود طيران العدوان السعودي قصف العاصمة صنعاء الليلة، وهز انفجارين عنيفين ارجاء العاصمة صنعاء اثر غارتين لطيران العدوان السعودي على احياء سكنية وتجارية بصنعاء، وتوقعت مصادر محلية سقوط ضحايا جراء الغارات ،
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