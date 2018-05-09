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طيران العدوان يعاود قصف صنعاء المؤتمرنت -

طيران العدوان يعاود قصف صنعاء

عاود طيران العدوان السعودي قصف العاصمة صنعاء الليلة، وهز انفجارين عنيفين ارجاء العاصمة صنعاء اثر غارتين لطيران العدوان السعودي على احياء سكنية وتجارية بصنعاء، وتوقعت مصادر محلية سقوط ضحايا جراء الغارات ،

















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