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المؤتمر نت - عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الحاد في اليمن، وتحديداً الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف على مبنى حكومياً في مديرية التحرير المكتظة بالسكان في العاصمة صنعاء.

قلق أممي من الغارات على الأحياء السكنية بصنعاء
الخميس, 10-مايو-2018
المؤتمرنت -
قلق أممي من الغارات على الأحياء السكنية بصنعاء
عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الحاد في اليمن، وتحديداً الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف على مبنى حكومياً في مديرية التحرير المكتظة بالسكان في العاصمة صنعاء.

وذكّر الأمين العام للأمم المتحدة في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسمه ، جميع أطراف النزاع بضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين.

وقال" ينبغي إجراء تحقيقات شاملة في جميع الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي، كما يجب مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات ".

وناشد الأمين العام، الأطراف أن تمتنع عن المزيد من التصعيد لأن ذلك يؤثر سلباً على فرص السلام .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار أنطونيو غوتيريس إلى أن التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار الشامل بين اليمنيين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع ومعالجة الأزمة الإنسانية الجارية.








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