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صنعاء.. استشهاد وإصابة 12 بصواريخ العدوان

استشهد وأصيب 12 مواطناً بغارتين شنهما طيران العدوان السعودي فجر اليوم على منزل بمنطقة الأزرقين مديرية همدان بمحافظة صنعاء في حصيلة غير نهائية.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بغارتين منزلاً في منطقة الأزرقين على خط صنعاء – عمران، ما أدى إلى استشهاد المواطن عبد الرحمن عبده علي الريسي وزوجته واثنين من أطفاله وكذا إصابة أربعة من أطفاله.



وذكر المصدر أن مواطنين اثنين استشهدا جراء الغارتين أحدهما في محل مجاور والأخر صاحب مطعم وأصيب اثنان كانا على متن قاطرة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان حال دون إنقاذ الضحايا باستمرار التحليق المكثف في سماء المنطقة .. لافتاً إلى وجود ضحايا تحت أنقاض المنزل المستهدف.



وأكد المصدر أن الطيران المعادي عاود استهداف مقر النقل الثقيل في عصر بغارتين، وكان شن غارة مساء أمس أدت إلى إصابة مواطن بجراح وتضرر عدة منازل في الحي المستهدف.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على تبة التلفزيون، فيما عاود استهداف مطار صنعاء الدولي بغارتين.

