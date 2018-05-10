المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ العفيفي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة، بوفاة الشيخ عبدالرحمن بن شايف العفيفي والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع،



وأشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد الراحل والذي يعد من أوائل مناضلي حرب التحرير، الذين ناضلوا من اجل ان ينال شعبنا حريته، ويحرر أرضه من المستعمر الأجنبي، حتى نال الاستقلال الوطني في الـ 30من نوفمبر عام 1967م،



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ / قاسم عبدالرحمن شايف العفيفي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وإخوانه وكافة آل العفيفي في منطقة شرعه بشم مديرية حالمين ردفان محافظة لحج ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،

" إنا لله وإنا إليه راجعون"



