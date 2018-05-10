المؤتمرنت -

شهيد و3 جرحى بانفجار قنبلة عنقودية في الحديدة

استشهد مواطن وأصيب 3 آخرون جراء انفجار قنبلة عنقودية محرمة دولياً من مخلفات طيران العدوان السعودي في محافظة الحديدة.



وأوضح مصدر أمني أن مواطناً استشهد وإصابة 3 بجراح بالغة جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات طيران العدوان في منطقة الحيمة الساحلية بمديرية التحيتا.



في وقت سابق استشهد طفل وأصيب رجل وزوجته، بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.



هذا وتتسبب عشرات القنابل العنقودية التي يقصف بها العدوان السعودي المحافظات اليمنية منذ شن عدوانه الغاشم في الـ26 من مارس 2015، في استشهاد وإصابة المئات من المواطنين غالبيتهم أطفال ونساء.