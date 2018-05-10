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المؤتمر نت - شعار المؤتمر الشعبي العام

هـام: تصريح لمصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام (نص التصريح)
الخميس, 10-مايو-2018
المؤتمرنت -
هـام: تصريح لمصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام (نص التصريح)
أكد مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام ثبات موقف المؤتمر المتمسك والمدافع عن الثوابت الوطنية وعن وحدة وسيادة واستقلال الجمهورية اليمنية .

وأكد المصدر أن المؤتمر الشعبي العام وأبناء الشعب اليمني يتابعون بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جزيرة سقطرى، معتبرا ذلك اعتداءا على سيادة جزء غالٍ من الأراضي اليمنية ،وهو شكل من أشكال الإحتلال واضح وبين وانتهاك للسيادة اليمنية الذي بدأ مع شن قوى العدوان لعدوانهم في 26 مارس 2015م حيث مارس هذا العدوان كل عمليات الإنتهاك للسيادة اليمنية من خلال عمليات القتل والمجازر وسفك الدم اليمني وقتل النساء والأطفال ،مرورا بتدمير البنية التحتية وكل مقدرات الشعب اليمني ،وممارسة عمليات قتل جماعي بحق الملايين من اليمنيين بفعل الحصار الشامل ،وليس انتهاء بتدنيس وإحتلال بعض مناطق وأجزاء من التراب اليمني .

وشدد المصدر على أن المؤتمر الشعبي العام سيظل يرفض كل أشكال الإنتهاك للسيادة سواء في جزيرة سقطرى أو في أي منطقة من تراب الجمهورية اليمنية، وبأي شكل كان سواء بالتواجد العسكري أو غيره ورفضه لذلك وتأكيده على حق الشعب اليمني في مقاومة وطرد الغزاة والمحتلين .

وحمل المصدر الفار هادي وكل مرتزقة العدوان المسؤولية عن مشاركتهم وتورطهم في استجلاب العدوان ومساعدته في انتهاك سيادة اليمن واحتلال بعض أراضيه ،مجددا التأكيد على ضرورة إيقاف العدوان ورفع الحصار والذهاب نحو تسوية سياسية تحقق السلام القائم على حفظ وصون كرامة الشعب اليمني وحقوقه ووحدته وسيادته واستقلال قراره الوطني وإخراج كل القوات الأجنبية من كافة أراضيه .








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