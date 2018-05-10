المؤتمرنت -

ابوراس يُعزي بوفاة الشيخ احمد طاهر زيلع

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ احمد طاهر زيلع، شيخ مشائخ مديرية ميدي بمحافظة حجة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ أحمد أحمد طاهر زيلع، وإخوانه، وكافة آل زيلع، بمحافظة حجة، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون