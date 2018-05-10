المؤتمرنت -

الاتحاد الأوروبي: تصعيد الأعمال العدائية يقوض جهود السلام

قال الاتحاد الأوروبي إن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تصعيدا كبيرا للأعمال العدائية في اليمن نتج عنها إصابات كثيرة وتدمير للبنية التحتية المدنية.



وأكد المتحدث الرسمي للاتحاد في بيان، أن هذا التصعيد يتعارض مع التزام جميع الأطراف بحل سياسي للنزاع في اليمن ويدور ضمن حلقة مفرغة من الأعمال الانتقامية المتتالية التي تخاطر بتقويض ​جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث وتضع جهود استئناف محادثات السلام في خطر.



وأَضاف " ليس هناك حل عسكري للنزاع في اليمن، وحده الحل السياسي التفاوضي عبر عملية جامعة أن يضع حدا للنزاع ويستعيد الأمل بالاستقرار والسلام في البلد والمنطقة ".



كما أكد دعم الاتحاد الأوروبي الكامل وغير المشروط للمبعوث الخاص للأمم المتحدة الذي يستكمل إطار عمل للمفاوضات.