المؤتمرنت -

العدوان السعودي يستهدف صعدة وحجة بـ19 غارة

عاود طيران العدوان السعودي استهداف مديريتي سحار وباقم بمحافظة صعدة بـ10 غارات، كما شن 9 غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارتين على منزل مواطن في منطقة آل بيان بمديرية سحار، وثمان غارات على مناطق متفرقة من مديرية باقم.



وذكر المصدر بأن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديريتي منبه والظاهر ومنطقة الغور بمديرية غمر الحدودية.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 9 غارات على مناطق متفرقة بمديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.