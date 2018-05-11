المؤتمرنت -

قصف مواقع وتجمعات عسكرية في العمق السعودي

قصفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بالمدفعية والصواريخ مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في قطاعي عسير وجيزان، وكبدتهم خسائر في الأرواح.



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال 2 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب ، فيما دكت المدفعية مواقع المرتزقة خلف منفذ علب وفي التباب السود وقلة حسن بالربوعة في عسير.



وأفاد المصدر أن قصفاً مدفعياً دك تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في جبل ام بي سي والدحرة والخوبة ، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجنود في جبل قيس بجيزان.



وحسب المصدر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارة على مجازة في عسير.



وأشار المصدر إلى قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب بعسير وآخر في صحراء البقع.



لافتاً، إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي ومرتزقته خلال قصف مواقعهم وتجمعاتهم في العمق السعودي.