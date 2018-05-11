المؤتمرنت -

العدوان السعودي يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين

يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث استشهد وجرح 16 بينهم نساء وأطفال بغارات شنها طيرانه على 4 محافظات.



وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن غارتين على منزل مواطن بمنطقة الأزرقين بمحافظة صنعاء ما أدى إلى استشهاد ستة وإصابة ستة آخرين معظمهم أطفال.



كما شن طيران العدوان غارتين على مقر النقل الثقيل وغارتين على تبة التلفزيون واستهدف بغارتين مطار صنعاء الدولي.



وفي مديرية نهم واصل طيران العدوان ارتكاب جرائمه حيث استشهدت ثلاث نساء وأصيبت رابعة جراء غارتين على مزرعة في قرية عيال محمد.



كما دمر طيران العدوان بثلاث غارات أول مصنع للزجاج في اليمن بمنطقة ثومة، وشن طيران العدوان غارتين على المديرية نفسها.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 10 غارات على مناطق متفرقة بمديرة باقم وثلاث على منزل مواطن بمنطقة آل بيان بمديرية سحار بمحافظة صعدة.



وأكد المصدر تعرض مناطق متفرقة بمديرية منبه والظاهر وباقم ومنطقة الغور بمديرية غمر بصعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف أضرار بمزارع وممتلكات المواطنين.



وذكر المصدر أن مواطن استشهد وأصيب ثلاثة آخرين بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة الحيمة الساحلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.



وفي محافظة حجة شن طيران العدوان السعودي تسع غارات على مناطق متفرقة بمديريتي حرض وميدي.