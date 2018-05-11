المؤتمرنت -

صرعى من المرتزقة وتدمير آلياتهم بعمليات للجيش

لقي عدد من مرتزقة العدو السعودي مصاريعهم بين قتيلا وجريح بعمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعات الماضية.



وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل كسروا زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي على موقع الطلعة بنجران ترافق مع إسناد لطيران العدوان الحربي والأباتشي.



وأكد المصدر تدمير آليتين ومصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان خلال كسر الزحف على موقع الطلعة، وكذا تدمير آلية محملة بالمرتزقة غرب السديس بنجران.



كما دك قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للمرتزقة في مواقع الطلعة والقيادة والشبكة.



وأشار المصدر إلى أنه تم قنص ثلاثة من المرتزقة غرب موقع السديس وأخر في صحراء البقع وكذا قنص أحد المرتزقة قبالة منفذ علب بعسير.



واعترف إعلام العدو السعودي بمصرع اثنين من جنوده في جبهات ما وراء الحدود.



وفي عسير أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب، فيما دك قصف مدفعي مواقع مرتزقة الجيش السعودي خلف منفذ علب وفي التباب السود وقلة حسن بالربوعة.



وذكر المصدر أن قصف مدفعي دك تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في جبل ام بي سي والدحرة والخوبة، فيما دك قصف صاروخي ومدفعي تجمعات الجنود السعوديين في جبل قيس بجيزان.



وفي ميدي دمر الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية محملة بالمرتزقة وأحرقوا آليتين عسكريتين شمال صحراء ميدي.



وأكد المصدر مصرع 11 من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز، وكذا مصرع أثنين من المرتزقة في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.