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صاروخ باليستي يضرب معسكر الدرب في جيزان
الجمعة, 11-مايو-2018
المؤتمرنت
-
صاروخ باليستي يضرب معسكر الدرب في جيزان
أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم صاروخاً باليستياً على جيزان.
وأوضح مصدر في القوة الصاروخية أن صاروخ باليستي نوع بدر١ استهدف معسكر الدرب في جيزان .
سبأ
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