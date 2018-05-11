المؤتمرنت -

موجة غبار تجتاح عدداً من محافظات اليمن

قال المركز الوطني للأرصاد أن محافظات صنعاء وعمران وصعدة والمحوت وحجة وإب وذمار تأثرت بموجة غبار واسع الانتشار قادمة من شرق ووسط الجزيرة العربية.



وأشار المركز في نشرته اليوم إلى أن موجة الغبار مستمرة، ومن المتوقع أن تتأثر بها أجزاء من صحاري محافظات المهرة وحضرموت وشبوة والجوف ومأرب خلال الساعات القادمة وامتدادها إلى أجزاء من السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية من البلاد.



ودعا المركز قاطني المحافظات المذكورة وخاصة سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر من التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية.



كما دعا المركز مرضى الصدر وكبار السن والأطفال بعدم التعرض المباشر للأتربة والغبار لما لها من أضرار على صحتهم.



ونبه المركز المواطنين بالمناطق الصحراوية والساحلية من ارتفاع درجة الحرارة العظمى أثناء الظهيرة.