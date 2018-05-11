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المؤتمر نت - أقدم تحالف العدوان أمس الخميس على استهداف سفينة على متنها 49 الف و770 طن من مادة القمح كانت متجهه إلى ميناء الصليف

العدوان يستهدف سفينة قمح قبل وصولها إلى ميناء الصليف
الجمعة, 11-مايو-2018
المؤتمرنت -
العدوان يستهدف سفينة قمح قبل وصولها إلى ميناء الصليف
أقدم تحالف العدوان أمس الخميس على استهداف سفينة على متنها 49 الف و770 طن من مادة القمح كانت متجهه إلى ميناء الصليف.

وقالت وزارة النقل في بيان "إن السفينة انسي انيبلو INCE INEBOLU تعرضت للاستهداف من تحالف العدوان مساء أمس الخميس وهي في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة بعد أن أخذت التصريح بالدخول من مكتب ال UNVIM في جيبوتي وتفتيشها بالكامل ".

وأكد البيان أن السفينة التي تم توجيهها إلى ميناء جيزان قد تغرق في البحر ولا تستطيع المواصلة إلى ميناء جيزان نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها جراء الاستهداف.

وحملت وزارة النقل تحالف العدوان المسئولية الكاملة جراء هذا الاستهداف وما ينتج عنه من كارثة وخسائر كبيرة إذا غرقت في عرض البحر.

ونقلاً عن وكالة سبأ فقد أشار البيان إلى أن تحالف العدوان يتعامل مع كل السفن بالتهديد والاستهداف بطريقة مخالفة للقوانين والأنظمة واللوائح الدولية.








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