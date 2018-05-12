المؤتمرنت -

قصف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية في العمق

كثفت قوات الجيش اليمني واللجان عملياتها في جبهة ما وراء الحدود مستهدفة مواقع وتحصينات وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في قطاعي جيزان ونجران.



وأوضح عسكري أن قصف مدفعي دك تحصينات ورقابات الجيش السعودي ومرتزقته في جبل جحفان وموقع المحانيش ومرابض مدفعية الجيش السعودي ومرتزقته غرب معسكر عين الحارة.



وأكد المصدر تكبيد الجنود السعوديين ومرتزقتهم خسائر فادحة بقصف صاروخي استهدف تجمعاتهم في موقع المرماد.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للمرتزقة خلف منفذ الطوال ودكت مواقع الجيش السعودي في جاضع نمير وتباب الشيخ وام بي سي المعريضة بجيزان.



وذكر المصدر أنه تم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي واستهداف آلية بصاروخ موجه بأحد المواقع في صحراء البقع قبالة نجران.. لافتا إلى أن قصف مدفعي استهداف تجمعات المرتزقة في صحراء الأجاشر.