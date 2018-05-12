المؤتمرنت -

العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم

واصل طيران العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في صعدة وحجة والجوف خلال الـ24 ساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارة على مبنى المحكمة في مديرية رازح ما أدى إلى تدميرها، وغارة على منطقة غافرة وثمان غارات على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر.



وشن الطيران غارتين على منطقتي آل بيان وبني معاذ في مديرية سحار، وغارتين على منطقة مران في مديرية حيدان ، كما شن أربع غارات على منطقة عكوان بمديرية الصفراء وغارتين على تويلق.



وأكد المصدر استشهاد امرأة وجرح طفلة جراء استهداف مرتزقة العدوان لمنازل ومزارع المواطنين بمديرية المتون في محافظة الجوف.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن خمس غارات على المزرق وفج حرض وخمس غارات أخرى على مديرية ميدي بمحافظة حجة.