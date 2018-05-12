المؤتمرنت -

توقعات الارصاد الجوية خلال 24 ساعة قادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد انحساراً تدريجياً وتلاشي موجة الغبار خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم أن صور الأقمار الاصطناعية بينت استمرار تأثر أجزاء من المحافظات الجبلية خاصة الشمالية الغربية بموجة الغبار الواسع الانتشار ولكن بشكل أخف من الأيام الثلاثة الماضية.



ونبه المركز قاطني تلك المحافظات وخاصة سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر من التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية ، محذراً مرضى الصدر وكبار السن والأطفال من التعرض المباشر للأتربة والغبار.



وحث المركز المتعاملين مع الأجهزة الإلكترونية الحساسة على ضرورة عمل ما من شأنه حماية أجهزتهم من آثار الغبار.