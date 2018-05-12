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المؤتمر نت - قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته ودُمرت آلياتهم في عمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل خلال الـ24 ساعات الماضية

خسائر متواصلة في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات نوعية
السبت, 12-مايو-2018
المؤتمرنت -
خسائر متواصلة في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات نوعية
قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته ودُمرت آلياتهم في عمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل خلال الـ24 ساعات الماضية.

وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة 14 مرتزقا بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز,حيث قتل 11 مرتزقا بينهم القيادي رائد احمد سعيد، ‏قائد ما يسمى بفريق المسح باللواء ‎الثالث عمالقة وأصيب أربعة آخرين.

وفي الجبهة نفسها كسر أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل محاولة زحف واسع للمرتزقة نتج عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم وإعطاب وتدمير أربع آليات عسكرية وجرافة ,ولفت المصدر أن الزحف استمر ثمان ساعات مسنودا بالطيران الحربي الذي شن أكثر من 14 غارة دون إحراز أي تقدم.

وأشار المصدر إلى مصرع ستة من المرتزقة وإصابة ثمانية آخرين بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء, وتم قنص مرتزقين بمديرية المتون بمحافظة الجوف.

وأوضح المصدر أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي , في حين تم تدمير آلية عسكرية لهم بالصحراء نفسها ومصرع طاقمها.

وفي قطاع جيزان أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستياً من طراز بدر1 على معسكر الدرب , ودكت المدفعية تحصينات ورقابات الجيش السعودي ومرتزقته في جبل جحفان ومواقع المحانيش جاضع نمير وتباب الشيخ وام بي سي المعريضة.

كما استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان مرابض مدفعية جيش العدو ومرتزقته غرب معسكر عين الحارة , وتم استهداف تجمعات للمرتزقة خلف منفذ الطوال بقذائف المدفعية , وتجمعات آخرى للجنود السعوديين والمرتزقة تم استهدافها في موقع المرماد بصواريخ الكاتيوشا.

فيما اعترف إعلام العدو السعودي بمصرع وإصابة أثنين من جنوده في جبهات ما وراء الحدود حيث قتل العريف إبراهيم مرعي علي العسيري , وأصيب يحيى حسن غالبي.

وحسب المصدر قصفت القوة المدفعية تجمعات للمرتزقة في صحراء الأجاشر بمنطقة نجران محققة إصابات مباشرة، ولقي مرتزق مصرعه بنيران الجيش واللجان، وتم قنص مرتزق آخر في جبهة البقع استهداف آلية بصاروخ موجه بأحد المواقع في صحراء البقع.








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