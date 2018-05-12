المؤتمرنت -

7 غارات و 90 صاروخا للعدوان على صعدة

واصل العدوان السعودي اليوم قصفه الصاروخي والمدفعي على مديريات محافظة صعدة مخلفا دمارا كبيرة في مزارع وممتلكات المواطنين.

وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان شن غارة هي الثانية منذ الصباح على منطقة مران بمديرية حيدان.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن خمس غارات على منطقة الأزهور وغارة على منطقة بني معين برازح.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن العدوان السعودي قصف بأكثر من 90 صاروخاً وقذيفة مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية خلال الساعات الماضية.



