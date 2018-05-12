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ابوراس يعزي القيادي المؤتمري عبدالله الشريف بوفاة والده

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد الشريف، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى القيادي المؤتمري عبدالله محمد الشريف، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، عضو دائرة الشباب، وإخوانه، وكافة آل الشريف، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون