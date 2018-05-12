السبت, 12-مايو-2018 الساعة: 10:29 م - آخر تحديث: 09:42 م (42: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أخبار
المؤتمر نت - استشهد وأصيب 13 مواطنا في حصيلة أولية إثر غارة لطيران العدوان السعودي اليوم على أحد المزارع بمديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.

الحديدة .. استشهاد وإصابة 13 في غارة للعدوان على مزرعة
السبت, 12-مايو-2018
المؤتمرنت -
الحديدة .. استشهاد وإصابة 13 في غارة للعدوان على مزرعة
استشهد وأصيب 13 مواطنا في حصيلة أولية إثر غارة لطيران العدوان السعودي اليوم على أحد المزارع بمديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني بالحديدة أن طيران العدوان استهدف بغارة مزرعة بمديرية الجراحي ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة تسعة أخرين في حصيلة غير نهائية.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي عاود استهداف منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه بثلاث غارات، وشن غارتين على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أدان المصدر بشدة أمعان تحالف العدوان على استهداف المواطنين وارتكاب مجازر يندى لها جبين الإنسانية.. مؤكدا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: قصف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية في العمق
أخبار: قتلى من المرتزقة وتدمير 5 آليات بكسر زحف في تعز
أخبار: العدوان يستهدف سفينة قمح قبل وصولها إلى ميناء الصليف
أخبار: موجة غبار تجتاح عدداً من محافظات اليمن
أخبار: صاروخ باليستي يضرب معسكر الدرب في جيزان
أخبار: 6 غارات للعدوان على صعدة
أخبار: استشهاد امرأة برصاص المرتزقة في الجوف
اقتصاد: تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار
أخبار: صرعى من المرتزقة وتدمير آلياتهم بعمليات للجيش
أخبار: العدوان السعودي يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين
اقتصاد: د.حناب يؤكد عدم وجود ازمه نفطية و يزور عددا من محطات الحديدة
أخبار: قصف مواقع وتجمعات عسكرية في العمق السعودي
أخبار: هـام: تصريح لمصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام (نص التصريح)
أخبار: العدوان السعودي يستهدف صعدة وحجة بـ19 غارة
أخبار: استشهاد 3 نساء بعدوان سعودي على نهم
أخبار: الاتحاد الأوروبي: تصعيد الأعمال العدائية يقوض جهود السلام
أخبار: ابوراس يُعزي بوفاة الشيخ احمد طاهر زيلع
اقتصاد: ارتفاع اسعار الذهب
رياضة: برشلونة يذل فياريال وإشبيلية يهزم الريال
أخبار: شهيد و3 جرحى بانفجار قنبلة عنقودية في الحديدة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ العفيفي
أخبار: صنعاء.. استشهاد وإصابة 12 بصواريخ العدوان
أخبار: قلق أممي من الغارات على الأحياء السكنية بصنعاء
أخبار: صعدة .. استشهاد أسرة من 5 أفراد بغارة للعدوان
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف صنعاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018