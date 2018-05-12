المؤتمرنت -

الحديدة .. استشهاد وإصابة 13 في غارة للعدوان على مزرعة

استشهد وأصيب 13 مواطنا في حصيلة أولية إثر غارة لطيران العدوان السعودي اليوم على أحد المزارع بمديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.



وأوضح مصدر أمني بالحديدة أن طيران العدوان استهدف بغارة مزرعة بمديرية الجراحي ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة تسعة أخرين في حصيلة غير نهائية.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي عاود استهداف منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه بثلاث غارات، وشن غارتين على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أدان المصدر بشدة أمعان تحالف العدوان على استهداف المواطنين وارتكاب مجازر يندى لها جبين الإنسانية.. مؤكدا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها.

