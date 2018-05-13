المؤتمرنت -

34 غارة للعدوان السعودي على 3 محافظات

شن طيران العدوان السعودي 34 غارة على محافظات صعدة ، الحديدة وحجة ، واستهدف حرس الحدود السعودي المواطنين فيما تعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي مكثف ما أدى إلى استشهاد وإصابة خمسة مواطنين يوم أمس .



وأوضح مصدر عسكري ان العدوان قصف بأكثر من 90 صاروخاً وقذيفة مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية ، مبيناً أن امرأة أصيبت واحترق منزل إثر القصف الصاروخي والمدفعي على المديرية .



وأكد المصدر استشهاد مواطن من أبناء مديرية رازح بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية ، وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه و منطقة الغور بمديرية غمر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



وفي محافظة صعدة أيضاً شن طيران العدوان غارة على منطقة عكوان في مديرية الصفراء و غارتين على منطقة مران بمديرية حيدان و غارة على منطقة بني معاذ بمديرية سحار .



واستهدف طيران العدوان مديرية رازح بعدة غارات حيث شن ثلاث غارات على مناطق الحجلة و بركان و بني معين وست غارات على منطقة الأزهور .



ولفت المصدر إلى استشهاد ثلاثة مواطنين إثر غارة لطيران العدوان استهدفت مزرعة بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة ، كما شن غارة على منطقة الساحل بمديرية الدريهمي و غارة أخرى على مديرية اللحية .



وشن الطيران المعادي غارة على جزيرة الرشة التابعة لمديرية الصليف وغارتين على منطقة رأس عيسى بالمديرية نفسها ، واستهدف بسبع غارات منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثمان غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

