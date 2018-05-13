الأحد, 13-مايو-2018 الساعة: 03:50 م - آخر تحديث: 03:02 م (02: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أخبار
المؤتمر نت - لقي العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في إحباط محاولة تسلل وعمليات قنص وقصف مدفعي وصاروخي للجيش واللجان الشعبية خلال

مصرع العشرات من مرتزقة العدوان (اسماء)
الأحد, 13-مايو-2018
المؤتمرنت -
مصرع العشرات من مرتزقة العدوان (اسماء)
لقي العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في إحباط محاولة تسلل وعمليات قنص وقصف مدفعي وصاروخي للجيش واللجان الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وذكر مصدر عسكري أن إعلام العدو السعودي اعترف بمصرع ثلاثة من جنوده في جبهات ما وراء الحدود هم : العريف/ عبدالله عواد عايش سند الايداء العنزي ، الرقيب / محمد علي الجباري الاسلمي و وكيل رقيب/ حمد بن جبران أحمد الجعفري .

وأكد المصدر وقوع خسائر بشرية في صفوف مرتزقة الجيش السعودي أثناء إحباط محاولة تسلل لهم على أحد المواقع قبالة جبل قيس في جيزان .

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي ومرتزقته إثر دك تجمعاتهم في ملحمة وقلة الشخف ومعريضة بالمدفعية ، ودك قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في بوابة الموسم وخلف منفذ الطوال .

وأوضح المصدر أنه تم تدمير جرافة عسكرية سعودية بصاروخ موجه في المحروق بجيزان ، و تدمير دبابة بصاروخ موجه في الطلعة بنجران

ومصرع من كانوا على متنها ، كما تم قنص ثلاثة من مرتزقة الجيش السعودي غرب موقع السديس .

ولفت المصدر إلى مصرع عشرة من المرتزقة بينهم القيادي نبيل السفياني ، وإصابة أربعة آخرين بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز .

وفي ميدي استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي وتم إعطاب آليتين شمال الصحراء .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لقي المرتزق طارق علي الشايف مصرعه بنيران الجيش واللجان في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: 7 غارات و 90 صاروخا للعدوان على صعدة
أخبار: خسائر متواصلة في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات نوعية
أخبار: توقعات الارصاد الجوية خلال 24 ساعة قادمة
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
أخبار: قصف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية في العمق
أخبار: قتلى من المرتزقة وتدمير 5 آليات بكسر زحف في تعز
أخبار: العدوان يستهدف سفينة قمح قبل وصولها إلى ميناء الصليف
أخبار: موجة غبار تجتاح عدداً من محافظات اليمن
أخبار: صاروخ باليستي يضرب معسكر الدرب في جيزان
أخبار: 6 غارات للعدوان على صعدة
أخبار: استشهاد امرأة برصاص المرتزقة في الجوف
اقتصاد: تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار
أخبار: صرعى من المرتزقة وتدمير آلياتهم بعمليات للجيش
أخبار: العدوان السعودي يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين
اقتصاد: د.حناب يؤكد عدم وجود ازمه نفطية و يزور عددا من محطات الحديدة
أخبار: قصف مواقع وتجمعات عسكرية في العمق السعودي
أخبار: هـام: تصريح لمصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام (نص التصريح)
أخبار: العدوان السعودي يستهدف صعدة وحجة بـ19 غارة
أخبار: استشهاد 3 نساء بعدوان سعودي على نهم
أخبار: الاتحاد الأوروبي: تصعيد الأعمال العدائية يقوض جهود السلام
أخبار: ابوراس يُعزي بوفاة الشيخ احمد طاهر زيلع
اقتصاد: ارتفاع اسعار الذهب
رياضة: برشلونة يذل فياريال وإشبيلية يهزم الريال
أخبار: شهيد و3 جرحى بانفجار قنبلة عنقودية في الحديدة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ العفيفي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018