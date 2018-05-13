المؤتمرنت -

مصرع العشرات من مرتزقة العدوان (اسماء)

لقي العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في إحباط محاولة تسلل وعمليات قنص وقصف مدفعي وصاروخي للجيش واللجان الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وذكر مصدر عسكري أن إعلام العدو السعودي اعترف بمصرع ثلاثة من جنوده في جبهات ما وراء الحدود هم : العريف/ عبدالله عواد عايش سند الايداء العنزي ، الرقيب / محمد علي الجباري الاسلمي و وكيل رقيب/ حمد بن جبران أحمد الجعفري .



وأكد المصدر وقوع خسائر بشرية في صفوف مرتزقة الجيش السعودي أثناء إحباط محاولة تسلل لهم على أحد المواقع قبالة جبل قيس في جيزان .



وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي ومرتزقته إثر دك تجمعاتهم في ملحمة وقلة الشخف ومعريضة بالمدفعية ، ودك قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في بوابة الموسم وخلف منفذ الطوال .



وأوضح المصدر أنه تم تدمير جرافة عسكرية سعودية بصاروخ موجه في المحروق بجيزان ، و تدمير دبابة بصاروخ موجه في الطلعة بنجران



ومصرع من كانوا على متنها ، كما تم قنص ثلاثة من مرتزقة الجيش السعودي غرب موقع السديس .



ولفت المصدر إلى مصرع عشرة من المرتزقة بينهم القيادي نبيل السفياني ، وإصابة أربعة آخرين بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز .



وفي ميدي استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي وتم إعطاب آليتين شمال الصحراء .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لقي المرتزق طارق علي الشايف مصرعه بنيران الجيش واللجان في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف .

