المؤتمرنت -

قصف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية في جيزان ونجران

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية عدداً من مواقع العدو السعودي في جيزان ونجران بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية.



مصدر عسكري أفاد بأن القوة الصاروخية أطلقت عدداً من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجيش السعودي في الموسم محققة إصابات مباشرة في الآليات والجنود.



وأضاف المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة في الحثيرة ومنفذ الطوال.



وأكد المصدر تدمير ثلاث آليات عسكرية محملة بمرتزقة الجيش السعودي غرب السديس وفي صحراء الأجاشر قبالة نجران.



وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة غرب السديس وفي الشبكة.



وأشار المصدر إلى قنص اثنين من المرتزقة في موقع الشبكة.