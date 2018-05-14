أخبار غارة للعدوان السعودي على نهم المؤتمرنت -

غارة للعدوان السعودي على نهم

شن طيران العدوان السعودي مساء أمس غارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.



وأوضح مصدر محلي بالمديرية أن طيران العدوان استهدف بغارة على منطقة المدفون بالمديرية.















Tweet تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر