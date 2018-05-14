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أخبار
غارة للعدوان السعودي على نهم
الإثنين, 14-مايو-2018
المؤتمرنت
-
غارة للعدوان السعودي على نهم
شن طيران العدوان السعودي مساء أمس غارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر محلي بالمديرية أن طيران العدوان استهدف بغارة على منطقة المدفون بالمديرية.
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