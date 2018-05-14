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المؤتمر نت - أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس .. معتبرة ذلك إعلان حرب على الأمة العربية والإسلامية وتأكيدا على التورط الأمريكي في الإحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.

اليمن تدين بشدة قرار نقل السفارة الأمريكية الى القدس
الإثنين, 14-مايو-2018
المؤتمرنت -
اليمن تدين بشدة قرار نقل السفارة الأمريكية الى القدس
أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس .. معتبرة ذلك إعلان حرب على الأمة العربية والإسلامية وتأكيدا على التورط الأمريكي في الإحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.

وأكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه اليوم، أن التخاذل العربي تجاه هذا القرار في إطار ما يسمى بصفقة القرن ستكون ويلاته وخيمة وبدون حدود.

فيما يلي نص البيان:

يدين المجلس السياسي الأعلى للجمهورية اليمنية بأشد العبارات ما أسمي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ويؤكد بأن فلسطين كل فلسطين أرض عربية إسلامية مغتصبة من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم وأن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين.

والمجلس إذ يعتبر طابع الخذلان والتواطؤ من قبل الأنظمة العربية والإسلامية تجاه هذه الخطوة الخطيرة هو نتيجة طبيعية لخطوات التطبيع التي مارستها هذه الأنظمة سرا وعلناً بقيادة تحالف العدوان على اليمن الذي يقوده نظام الكيانين السعودي والإماراتي.

ونؤكد بأن القرار السافر بنقل السفارة الأمريكية للقدس هو إعلان حرب على الأمة العربية والإسلامية وتأكيد واضح على التورط الأمريكي في الإحتلال الذي تمارسه الصهيونية العالمية في فلسطين وأن التخاذل العربي في اطار ما يسمى بصفقة القرن ستكون ويلاته وخيمة وبدون حدود.

إن الجمهورية اليمنية تشير إلى أن كل هذه العجرفة والغطرسة الأمريكية تحتم على الأنظمة العربية والإسلامية سرعة مراجعة مواقفها من السياسات الأمريكية الرعناء بما يشمل العلاقات الدبلوماسية والمصالح الأمريكية في المنطقة ونعتبر إغلاق السفارات الأمريكية في العالمين العربي والإسلامي هي الإجراء الأقل للرد على هذه الخطوة العدوانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كما أن الصمت العالمي المشين والمرفوض وعدم اتخاذ هذه الخطوة كحد أدنى يجعل كل الأنظمة في محل إدانة إذا لم تكن شريكة في العربدة الإسرائيلية والأمريكية في فلسطين والمنطقة.

وأخيرا فإننا نؤكد أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية ستبوء بالفشل وأن هذا اليوم سيكون انطلاقا لانتفاضة شعبية شاملة في كل المنطقة ومن قبل كل الأحرار في العالم لاستعادة الحقوق والأراضي العربية والإسلامية المغتصبة في فلسطين ولتضع حدا لصلف السياسة الأمريكية المحتضنة للعدو الصهيوني والمؤيدة لسياساته التي تعربد دون رادع.

وفي هذا الصدد نبارك مسيرات العودة الكبرى المليونية التي انطلقت يومنا هذا في كل فلسطين سائلين الله الرحمة للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى ولا نامت أعين الجبناء.

صادر عن المجلس السياسي الأعلى

صنعاء 14 مايو 2018م

(سبأ)








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