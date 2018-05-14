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المؤتمر نت - قالت الشركة اليمنية للغاز أنها رفعت عدد نقاط البيع المباشر للغاز المنزلي للمواطنين في أمانة العاصمة إلى 101 نقطة بيع في مختلف أحياء الأمانة.

شركة الغاز تستحدث 100 نقطة بيع مباشر للمواطنين بالعاصمة
الإثنين, 14-مايو-2018
المؤتمرنت -
شركة الغاز تستحدث 100 نقطة بيع مباشر للمواطنين بالعاصمة
قالت الشركة اليمنية للغاز أنها رفعت عدد نقاط البيع المباشر للغاز المنزلي للمواطنين في أمانة العاصمة إلى 101 نقطة بيع في مختلف أحياء الأمانة.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء يأتي استكمالا للنجاحات التي حققتها الشركة مؤخرا والتي ساهمت بشكل كبير في استقرار الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي في السوق المحلية.

وأشار البيان إلى أن الشركة قامت بإنزال كميات كبيرة من الغاز لتلبية احتياجات المستهلكين في أمانة العاصمة، وذلك من خلال زيادة عدد نقاط البيع المباشر للمواطنين والتي وصلت إلى 101 نقطة بيع مباشر في أحياء الأمانة عبر الدينات بسعر 3000 ريال للأسطوانة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد بينت الشركة أن هذا الإجراء متزامن أيضا مع تخصيص 53 طرمبة غاز لوسائل النقل والمواصلات في محيط الأمانة إضافة إلى حصص المديريات من خمس محطات مركزية تصل كمية التسويق إلى 60 الف أسطوانة بحسب المخصصات اليومية لكل مديرية توزع عن طريق عقال الحارات وكذا تموين جميع المطاعم في مديريات أمانة العاصمة من أربع محطات مركزية بشكل يومي وأسبوعي.









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