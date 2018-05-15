المؤتمرنت -

22 غارة لطيران العدوان على محافظتي صعدة والبيضاء

شن طيران العدوان السعودي 22 غارة على محافظتي صعدة والبيضاء ، فيما تعرضت مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلال الـ 24 ساعة الماضية أدى إلى تضرر ممتلكات المواطنين وإحدى المدارس .



وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن 20 غارة على منطقة المهاذر بمديرية سحار في محافظة صعدة ، واستهدف بغارتين منطقة قيفة بمحافظة البيضاء .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى حدوث أضرار مادية بإحدى المدارس جراء القصف الصاروخي والمدفعي السعودي على مديرية رازح الحدودية ، كما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف مماثل ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين .

