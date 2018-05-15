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المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي 22 غارة على محافظتي صعدة والبيضاء ، فيما تعرضت مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلال الـ 24 ساعة الماضية أدى إلى تضرر ممتلكات المواطنين وإحدى المدارس

22 غارة لطيران العدوان على محافظتي صعدة والبيضاء
الثلاثاء, 15-مايو-2018
المؤتمرنت -
22 غارة لطيران العدوان على محافظتي صعدة والبيضاء
شن طيران العدوان السعودي 22 غارة على محافظتي صعدة والبيضاء ، فيما تعرضت مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلال الـ 24 ساعة الماضية أدى إلى تضرر ممتلكات المواطنين وإحدى المدارس .

وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن 20 غارة على منطقة المهاذر بمديرية سحار في محافظة صعدة ، واستهدف بغارتين منطقة قيفة بمحافظة البيضاء .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى حدوث أضرار مادية بإحدى المدارس جراء القصف الصاروخي والمدفعي السعودي على مديرية رازح الحدودية ، كما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف مماثل ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين .








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