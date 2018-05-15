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المؤتمر نت - لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات عسكرية استهدفت تجمعاتهم ،وقصف مدفعي وصاروخي على مواقعهم خلال ال24 ساعة الماضية ،فيما اعتراف إعلام العدوان بمصرع احد جنوده و إصابة أثنين آخرين .

قتلى وجرحى من جنود العدوان ومرتزقته بعمليات للجيش
الثلاثاء, 15-مايو-2018
المؤتمرنت -
قتلى وجرحى من جنود العدوان ومرتزقته بعمليات للجيش
لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات عسكرية استهدفت تجمعاتهم ،وقصف مدفعي وصاروخي على مواقعهم خلال ال24 ساعة الماضية ،فيما اعتراف إعلام العدوان بمصرع احد جنوده و إصابة أثنين آخرين .

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر١ على خزانات توزيع أرامكو بجيزان وتم استهداف تجمعات للجنود السعوديين في بوابة الموسم بعدد من صواريخ الكاتيوشا .

فيما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسسية تابعة للعدوان في وادي جاره بالقطاع نفسه .

وفي نجران استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة في معسكر عاكفة وموقع المنارة ،وتدمير طقم عسكري في صحراء البقع .

وأشار المصدر إلى انكسار زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي على جبل شعير قبالة منفذ علب بعسير أسفر عن مصرع وجرح العشرات منهم ،لافتا إلى أن الزحف ترافق مع 17 غارة لطيران العدوان وتمشيط بمختلف أنواع الأسلحة .

ولقي القيادي المرتزق هادي ناجي فارس الحزمي "قائد ما يسمى لواء الحزم مصرعه بنيران الجيش واللجان في جبهة علب .

وحسب المصدر أعترف إعلام العدوان بمصرع أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين في مواجهات ما وراء الحدود ، حيث قتل خالد أحمد محرق الزيلعي ،وأصيب كل من : احمد صالح العمري ،عبد المجيد شجاع أبو رقيعة الخمشي .

وأفاد المصدر أن خمسة مرتزقة لقوا مصرعهم بنيران الجيش واللجان في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز، وإحراق آلية عسكرية لهم في الجبهة نفسها ، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في جبهة الظهور بمديرية الجدعان في محافظة مأرب .

ووفقا للمصدر لقي مرتزق مصرعه بنيران الجيش واللجان في جبهة نهم ،وقتل مرتزق أخر في جبهة قانية بمحافظة البيضاء ، وانفجار طقم عسكري للمرتزقة شمال صحراء ميدي








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