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المؤتمر نت - رأس الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا للهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بحضورالشيخ يحيى الراعي الأمين العام المساعد للمؤتمر رئيس مجلس النواب خصص لمناقشة المستجدات على الساحتين الوطنية والتنظيمية .

ابوراس يرأس اجتماعا للهيئة الوزارية للمؤتمر وحلفائه
الثلاثاء, 15-مايو-2018
المؤتمرنت -
ابوراس يرأس اجتماعا للهيئة الوزارية للمؤتمر وحلفائه
رأس الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا للهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بحضورالشيخ يحيى الراعي الأمين العام المساعد للمؤتمر رئيس مجلس النواب خصص لمناقشة المستجدات على الساحتين الوطنية والتنظيمية .

وفي الاجتماع هنأت قيادة المؤتمر الشعبي العام قيادات وقواعد وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وكافة جماهير شعبنا اليمني بحلول شهر رمضان المبارك وبمناسبة العيد الوطني الثامن والعشرين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وقيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م والتي كانت وستظل أعظم المنجزات التي تحققت لشعبنا اليمني في تاريخه المعاصر ،مذكرة بأن المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح كان له شرف تحقيق هذا المنجز إلى جانب الحزب الاشتراكي اليمني ومؤكدة انه سيظل وفيا ومدافعا صلبا عن الوحدة الوطنية ،وسيقف بقوة في وجه كل المؤامرات والمخططات التي تستهدف تمزيقها .

وجدد الاجتماع إدانة المؤتمر الشعبي العام واستنكارها الشديد لإقدام الولايات المتحدة الأمريكية على نقل سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى القدس الشريف ،والجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني يوم أمس والتي أدت إلى سقوط العشرات من الشهداء ومئات الجرحى ،معبرا عن تضامن ووقوف المؤتمر الشعبي العام قيادة وقواعد إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني وحقهم في الدفاع عن أنفسهم ونيل حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

كما أكد الاجتماع ثبات موقف المؤتمر الشعبي العام في الدفاع عن الثوابت الوطنية ممثلة بالثورة والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية وسيادة واستقلال اليمن ومواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم .
وفي هذا السياق جدد رئيس المؤتمر التأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي مدني ليس لديه أية مليشيات وانه حريص على دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل الذي يحفظ للشعب اليمني حقوقه وكرامته ويحافظ على وحدته وسيادته واستقلال قراره الوطني .

وحث الشيخ صادق ابوراس كافة قيادات وفروع المؤتمر الشعبي العام على أهمية استغلال شهر رمضان في تنفيذ برنامج تنظيمي من خلال الأمسيات الرمضانية وبما يسهم في إعادة تنشيط وتفعيل العمل التنظيمي والتواصل مع قواعد وأعضاء المؤتمر واطلاعهم على مختلف المستجدات والقضايا ومواقف المؤتمر الشعبي العام منها .


هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .










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