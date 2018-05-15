الثلاثاء, 15-مايو-2018 الساعة: 10:10 م - آخر تحديث: 09:17 م (17: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
أمين ابو راس .. قطب راسخ وعلم شامح من أعلام النضال
نبهان الفالحي
حين استشهدت صمود ومات كل العالم .
عبد الحميد الغرباني
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت دار الإفتاء في الجمهورية اليمنية أن يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان

دار الإفتاء يعلن بداية شهر رمضان
الثلاثاء, 15-مايو-2018
المؤتمرنت -
دار الإفتاء يعلن بداية شهر رمضان
أعلنت دار الإفتاء في الجمهورية اليمنية أن يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان

وأن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الخميس وفقا للجنة المكلفة برؤية الهلال.

وأشارت دار الإفتاء في بيان صادر عنها تلقته وكالة (سبأ) إلى أن اللجنة المكلفة برؤية الهلال من أهل الخبرة والنزاهة والكفاءة أعلنت أنها لم تتمكن من رؤية الهلال يومنا هذا الثلاثاء ألـ 29 من شهر شعبان 1439 هـ نظرا لوجود غيم في السماء وكثرة الضباب ما حال بينهم وبين رؤية الهلال.

وأوضحت دار الإفتاء أن من صام يوم غد الأربعاء احتياطا فلا بأس بذلك حيث وقد ذهب إلى ذلك كثير من الصحابة بقولهم " لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان".

فيما يلي نص البيان :

الحمد لله القائل " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين القائل" صوما لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما" وفي رواية فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما".

وبعد فإن دار الإفتاء في الجمهورية اليمنية تهنئ الشهب اليمني والأمة العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان الكريم .. سائلة المولى عز وجل أن يدخله علينا جميعا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة والعون على صيامه وقيامه وحسن العبادة فيه.

وتشير الدار إلى أن اللجنة المكلفة برؤية الهلال من أهل الخبرة والنزاهة والكفاءة قد أعلنت أنها لم تتمكن من رؤية الهلال يومنا هذا الثلاثاء الـ 29 من شهر شعبان 1439 هـ نظرا لوجود غيم في السماء وكثرة الضباب ما حال بينهم وبين رؤية الهلال وعملا بالحديث الشريف الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم " صوما لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما ".

فقد أعلنت اللجنة أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن أول أيام رمضان هو الخميس، غير أن الإشكال حاصل في اختلاف التقاويم والحساب عند أهل المعرفة هل المتمم لشعبان هو يوم الثلاثاء ويحسبونه ثلاثين من شعبان أم هو يوم الأربعاء وكثير من العلماء من يؤكد أن الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان وأن هلال رمضان يمكن رؤيته لولا الغيم.

وعليه فإن دار الإفتاء تنوه على أن من صام يوم غد الأربعاء احتياطا فلا بأس بذلك وقد ذهب إلى ذلك كثير من الصحابة منهم الإمام علي وعمر وابن عمر وعائشة وأسماء وغيرهم وقال كل منهم " لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان" .

ومن لم يصمه فلا بأس بذلك إذ أن الذمة بريئه حتى يرى الهلال عملا بالحديث الشريف والذي يترجح لنا بدار الإفتاء صيام يوم غد بنية مشروطة إن كان من شعبان فنافلة وإن كان من رمضان فمن رمضان .

والله الموفق .. صادر عن دار الإفتاء .

سبـأ








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: ارتفاع ضحايا مجزرة الاحتلال إلى 60 شهيداً
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى
وثائق ونصوص: المؤتمر يأسف للمواقف المتخاذلة ويدين نقل سفارة واشنطن بفلسطين
أخبار: المؤتمر يأسف للمواقف المتخاذلة ويدين نقل سفارة واشنطن بفلسطين
أخبار: شركة الغاز تستحدث 100 نقطة بيع مباشر بالعاصمة
قضايا وآراء: أمين ابو راس .. قطب راسخ وعلم شامح من أعلام النضال
عربي ودولي: 41 شهيداً فلسطينيا برصاص الاحتلال
أخبار: اليمن تدين بشدة قرار نقل السفارة الأمريكية الى القدس
قضايا وآراء: حين استشهدت صمود ومات كل العالم .
عربي ودولي: مصرع 70 شخصًا في عواصف بالهند
أخبار: مفوّضية حقوق الإنسان : مقتل واصابة 472 مدنيا في اليمن
أخبار: جيزان .. صاروخ باليستي على خزانات توزيع أرامكو
أخبار: غارة للعدوان السعودي على نهم
أخبار: غارتان للعدوان على صعدة
فنون ومنوعات: مفاجأة أحلام للفائزة بلقب أجمل صوت بالعالم العربي
رياضة: محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب الموسم
أخبار: قصف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية في جيزان ونجران
أخبار: استهداف تجمعات المرتزقة بميدي والعدوان يشن 9 غارات
أخبار: العدوان يستهدف زورقاً بالحديدة ويشن غارتين على صرواح
أخبار: مصرع العشرات من مرتزقة العدوان (اسماء)
أخبار: 34 غارة للعدوان السعودي على 3 محافظات
أخبار: شرف يلتقي مديرة مكتب مبعوث لأمم المتحدة إلى اليمن
أخبار: حقوق الإنسان: مجازر العدوان بصعدة جرائم حرب
أخبار: الحديدة .. استشهاد وإصابة 13 في غارة للعدوان
أخبار: ابوراس يعزي القيادي المؤتمري عبدالله الشريف بوفاة والده
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018