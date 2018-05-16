المؤتمر نت -

قصف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية في العمق

استهدفت وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية جنديين سعوديين ، وتم تدمير آلية عسكرية وإعطاب معدل ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في نجران عسير .



وأوضح مصدر عسكري أنه تم قنص جنديين سعوديين الأول شرق الشرفة والثاني غرب السديس بنجران .



وأشار إلى تدمير آلية عسكرية غرب السديس باستهداف مدفعي وكذا إعطاب معدل 14.5 في الشرفة بصاروخ موجه .



ودكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة غرب موقع السديس .



وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في التباب السود قبالة منفذ علب بعسير .



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