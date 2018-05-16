الأربعاء, 16-مايو-2018 الساعة: 01:07 ص - آخر تحديث: 01:05 ص (05: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
أمين ابو راس .. قطب راسخ وعلم شامح من أعلام النضال
نبهان الفالحي
حين استشهدت صمود ومات كل العالم .
عبد الحميد الغرباني
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أخبار
المؤتمر نت - استهدفت وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية جنديين سعوديين

قصف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية في العمق
الأربعاء, 16-مايو-2018
المؤتمر نت -
قصف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية في العمق
استهدفت وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية جنديين سعوديين ، وتم تدمير آلية عسكرية وإعطاب معدل ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في نجران عسير .

وأوضح مصدر عسكري أنه تم قنص جنديين سعوديين الأول شرق الشرفة والثاني غرب السديس بنجران .

وأشار إلى تدمير آلية عسكرية غرب السديس باستهداف مدفعي وكذا إعطاب معدل 14.5 في الشرفة بصاروخ موجه .

ودكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة غرب موقع السديس .

وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في التباب السود قبالة منفذ علب بعسير .

سبـأ








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: اطلاق صاروخ باليستي على قاعدة فيصل العسكرية
عربي ودولي: ارتفاع ضحايا مجزرة الاحتلال إلى 60 شهيداً
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى
أخبار: قتلى وجرحى من جنود العدوان ومرتزقته بعمليات للجيش
أخبار: 22 غارة لطيران العدوان على محافظتي صعدة والبيضاء
وثائق ونصوص: المؤتمر يأسف للمواقف المتخاذلة ويدين نقل سفارة واشنطن بفلسطين
أخبار: المؤتمر يأسف للمواقف المتخاذلة ويدين نقل سفارة واشنطن بفلسطين
أخبار: شركة الغاز تستحدث 100 نقطة بيع مباشر بالعاصمة
قضايا وآراء: أمين ابو راس .. قطب راسخ وعلم شامح من أعلام النضال
عربي ودولي: 41 شهيداً فلسطينيا برصاص الاحتلال
أخبار: اليمن تدين بشدة قرار نقل السفارة الأمريكية الى القدس
قضايا وآراء: حين استشهدت صمود ومات كل العالم .
عربي ودولي: مصرع 70 شخصًا في عواصف بالهند
أخبار: مفوّضية حقوق الإنسان : مقتل واصابة 472 مدنيا في اليمن
أخبار: جيزان .. صاروخ باليستي على خزانات توزيع أرامكو
أخبار: غارة للعدوان السعودي على نهم
أخبار: غارتان للعدوان على صعدة
فنون ومنوعات: مفاجأة أحلام للفائزة بلقب أجمل صوت بالعالم العربي
رياضة: محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب الموسم
أخبار: قصف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية في جيزان ونجران
أخبار: استهداف تجمعات المرتزقة بميدي والعدوان يشن 9 غارات
أخبار: العدوان يستهدف زورقاً بالحديدة ويشن غارتين على صرواح
أخبار: مصرع العشرات من مرتزقة العدوان (اسماء)
أخبار: 34 غارة للعدوان السعودي على 3 محافظات
أخبار: شرف يلتقي مديرة مكتب مبعوث لأمم المتحدة إلى اليمن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018