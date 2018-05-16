المؤتمرنت -

ابو راس يعزي بوفاة الشيخ عبدالله ابو عواض

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ عبدالله على ابو عواض، والذي توفي باحد مستشفيات القاهرة، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع،



وفي برقية العزاء التي بعثها لنجل الفقيد، الشيخ محمد عبدالله على ابو عواض ، واخوانه، وكافة آل عواض، بمحافظة حجة، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

