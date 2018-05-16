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أخبار
المؤتمر نت - استشهد وأصيب 10 مواطنين جراء غارات الطيران والقصف الصاروخي والمدفعي السعودي على المناطق الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

استشهاد وجرح 10 في جرائم جديدة للعدوان
الأربعاء, 16-مايو-2018
المؤتمرنت -
استشهاد وجرح 10 في جرائم جديدة للعدوان
استشهد وأصيب 10 مواطنين جراء غارات الطيران والقصف الصاروخي والمدفعي السعودي على المناطق الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب اثنان آخران جراء ثلاث غارات لطيران العدوان استهدفت سيارتين في مديرية كتاف بمحافظة صعدة .

وأصيبت ثلاث نساء بغارتين للطيران على منزل مواطن في منطقة شراوي بمديرية باقم ، و أصيب مواطن من أبناء مديرية رازح بنيران حرس الحدود السعودي ، كما أصيب طفل بجروح ونفوق أعداد من المواشي جراء القصف الصاروخي على مديرية منبه .

وأشار المصدر إلى أن الطيران الأمريكي السعودي شن خمس غارات على منطقة آل الزماح بمديرية باقم و غارة على منطقة بني معاذ بمديرية سحار .

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديريتي باقم و رازح .

وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان غارة استهدفت محطة للغاز المنزلي بمنطقة القلاض قاع سهمان في مديرية بني مطر تسببت بأضرار مادية .

وذكر المصدر أن الطيران المعادي استهدف منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة بخمس غارات ، وشن ثلاث غارات على منطقة كيلو 16 بمديرية الحالي .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شن الطيران 4 غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .








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