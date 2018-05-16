المؤتمرنت -

ابو راس يواسي آل الهمزة

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة ناجي احمد الهمزة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والابداع، كان أخرها أعماله في قناة اليمن اليوم ،



وفي برقية العزاء التي بعثها لنجل الفقيد، رعد ناجي احمد الهمزة ، واخوانه، وكافة آل الهمزة، ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

