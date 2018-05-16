المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يتلقى التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان

تلقى الشيخ صادق امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، عددا من برقيات التهاني من قيادات المؤتمر الشعبي العام في الأمانة العامة واللجنتين العامة والدائمة ودوائر المؤتمر وفروعه في مختلف المحافظات، هنأته فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



حيث عبر المهنئون في برقياتهم عن مشاعرهم الصادقة وامتنانهم العميق لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، مثمنين له اسهاماته الجلية في تأسيس وبناء هياكل المؤتمر الشعبي العام التنظيمية ، وتحمله مسئولية قيادة المؤتمر في هذه المرحلة التاريخية الحرجة، وتغليبه المصلحة الوطنية العليا، متمنيين له دوام الصحة والعافية.



من جانبه عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس عن شكره الكبير وتقديره العميق للمهنئين على مشاعرهم الطيبة والصادقة، متمنيا ان يكون هذا الشهر الكريم ، شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار لكل عباده المؤمنين الصابرين، حاثا على استثمار الشهر الفضيل للعمل على تعزيز الوحدة الوطنية واشاعة والحب والتسامح بين أبناء الوطن الواحد ،

داعياً المولى ان يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للشعب اليمني النصر المبين على قوى العدوان والاحتلال ومرتزقتهم، إنه سميع مجيب،

