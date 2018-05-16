المؤتمرنت -

تحذير هام من أمانة العاصمة

حذرت أمانة العاصمة من مخاطر إحراق الإطارات والعوادم البلاستيكية في شوارع وأحياء الأمانة مع حلول شهر رمضان.



وأوضح مدير مشروع النظافة بأمانة العاصمة المهندس جمال جحيش أن إحراق الإطارات ظاهرة سلبية لما لها من أضرار بيئية وصحية.



ولفت إلى أن الحفاظ على بيئة العاصمة وهواءها النقي الخالي من الأدخنة، مسئولية مجتمعية .. داعيا المراكز البيئية ومنظمات ومؤسسات التوعية والعقال والمجالس المحلية بالمديريات إلى تعزيز الوعي البيئي في أوساط المجتمع بمخاطر هذه الظاهرة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد بين أن المشروع رفع الإطارات والعوادم البلاستكية من الشوارع والمناطق والأحياء والتخلص منها بطريقة آمنة .. مشيراً إلى ضرورة توعية المواطنين بعدم إحراق الإطارات في بداية شهر رمضان.

