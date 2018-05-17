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المؤتمر نت - شاكرين ومقدرين لسيادتكم ما تبذلوه من جهود بهذا الخصوص، وحفظ وثبات تنظيمنا الرائد صامدا رغم العواصف التي يمر بها ومحاولات شق صفوفه، سالين المولى عز وجل ان يمدكم بوافر الصحة،

رئيسا مؤتمر صعدة وصنعاء يهنئا ابو راس برمضان
الخميس, 17-مايو-2018
المؤتمرنت -
رئيسا مؤتمر صعدة وصنعاء يهنئا ابو راس برمضان
تلقى الشيخ صادق امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان ، من رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة، جمال الخولاني، جاء فيها :

الشيخ/ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
تحية طيبة وبعد:

بإسمي ونيابة عن أعضاء قيادة الفرع، وكافة قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام بدوائر أمانة العاصمة صنعاء، يسعدني ‏أن أتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، أعٌآدٍهّ آلَلَهّ عٌلَيِنِآ وٌعٌلَيِکْمً آعٌوٌآمًآً مًدٍيِدٍة وٌأنِتٌـمً تٌـلَبًسِـوٌنِ لَبًآسِ آلَصّـحًة وٌآلَعٌآفُـيِة.

وبلغنا الله وإياكم صيامه وقيامه، وادعو الْلَّه أَن يهِلَهُ عَليْنَا وعَليكُم وعَلَى بِلاَدِنا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ،،،، الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ .

وكل عام وأنتم بخير....

د. جمال عبدالخالق الخولاني
عضو اللجنة العامة
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة

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كما تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة مماثلة، من رئيس مؤتمر صعدة جاء فيها :

الأخ رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس / المحترم بعد التحية:
باسمي ونيابة عن جميع قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعده ارفع لسيادتكم احر التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والغفران ، ومن خلالكم الى جميع قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في جميع ربوع يمننا الحبيب في الداخل والخارج، والذي ياتي واليمن يمر بأصعب وضع عرفه على مر التاريخ، نتيجة الحصار والحرب الذي دمرا الشجر والحجر ومزقا بلدنا الحبيب واشعلا حروبا أهلية تدمي القلوب ، والتي تستوجب بذل جهود الجميع لحقن دماء اليمنيين، ولملمت صفوفهم واخراج بلدنا من هذه المحنه التي يمر بها، شاكرين ومقدرين لسيادتكم ما تبذلوه من جهود بهذا الخصوص، وحفظ وثبات تنظيمنا الرائد صامدا رغم العواصف التي يمر بها ومحاولات شق صفوفه، سالين المولى عز وجل ان يمدكم بوافر الصحة، وان يعيده علينا وعليكم وقد تحقق لشعبنا الأمن والأمان. و كل عام وانتم بخير،
اخوكم الشيخ/ احمد حسن بخاش
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام محافظة صعدة








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