المؤتمرنت -

تدمير 10 آليات عسكرية لمرتزقة العدوان

دمر الجيش واللجان الشعبية عشر آليات عسكرية ، وقتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة في عمليات عسكرية استهدفت مواقعهم خلال الـ24 ساعة الماضية, فيما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة استطلاعية بمديرية منبه الحدودية .



وأكد مصدر عسكري لسقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي وتدمير آلية لهم خلال كسر الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف واسعة باتجاه سلسلة جبال أضيق بقطاع نجران .



وفي القطاع نفسه أوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان دكت مواقع مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع ، محققة إصابات مباشرة .



وأشار المصدر إلى مصرع وجرح عدد من مرتزقة جيش العدو وتدمير آليتين عسكريتين في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في التباب السود بقطاع عسير .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أن الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية أسقطت طائرة استطلاعية تابعة للعدوان في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة .



وفي محافظة تعز تم تدمير مدرعة وآلية تحمل رشاش عيار 50 تابعة للمرتزقة في جبهة الساحل الغربي بصواريخ موجهة .

وحسب المصدر دمر الجيش واللجان خمس آليات لمرتزقة العدوان في جبهتي صبرين والمهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف .

